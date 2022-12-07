В Москве подросток выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва

Главное: 19-летний москвич выпрыгнул из окна военкомата, отказываясь служить. Ближайший месяц россиянин точно проведет в больнице.

Детали: В Москве 19-летний россиянин выпрыгнул из окна на четвертом этаже военкомата, чтобы избежать призыва.

Как сообщает российский Телеграм-канал «База», инцидент произошел 5 декабря в военном комиссариате на улице Саратовской.

«Парня должны были призвать на военную службу, но Алексей очень не хотел служить. Настолько, что открыл окно на четвертом этаже и прыгнул вниз», — пишет канал.

В больнице имени Склифосовского у россиянина диагностировали несколько серьезных переломов со смещением, в частности, переломы нескольких позвонков. Ближайший месяц он проведет в больнице.

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