В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине

Главное: В НАТО комментируют войну в Украине. Не верят, что она скоро завершится.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал продолжающуюся в Украине войну. Он сделал несколько заявлений на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

Так, чиновник считает, что условия для мирных переговоров с РФ пока не созданы, так как Москва не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к ним при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он сказал: «Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров».

Отмечается, что в НАТО поддерживают право Украины на самооборону как суверенного государства.

Информируется: «Я не могу говорить о специфических видах систем оружия, которые мы рассматриваем к поставке Украине, мы постоянно рассматриваем добавление новых систем».

Сообщается, что большую важность также имеет вопрос обеспечения эффективности функционирования уже поставленного оружия, поставки боеприпасов, запчастей к нему, а также техобслуживание этих видов оружия.

Кроме этого генсек считает, что окончание войны в Украине не приведет автоматически к нормализации отношений Альянса и Кремля.

Наконец, Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО опасаются обострения военных действий весной следующего года: «Развитие событий на войнах сложно предсказывать. Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной».

Резюмируется: «В этих условиях НАТО намерена продолжать поддержку Украины, в том числе, поскольку победа России будет иметь серьезные последствия для Альянса, сделает нас более уязвимыми».

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