Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине

В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине

Агата Кловская
07.12.22 11:39
301
В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине

Главное: В НАТО комментируют войну в Украине. Не верят, что она скоро завершится.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал продолжающуюся в Украине войну. Он сделал несколько заявлений на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

Так, чиновник считает, что условия для мирных переговоров с РФ пока не созданы, так как Москва не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к ним при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он сказал: «Но ни я, ни Брюссель не должны это решать. Украинцы должны решать, когда придет время для переговоров».

Отмечается, что в НАТО поддерживают право Украины на самооборону как суверенного государства.

Информируется: «Я не могу говорить о специфических видах систем оружия, которые мы рассматриваем к поставке Украине, мы постоянно рассматриваем добавление новых систем».

Сообщается, что большую важность также имеет вопрос обеспечения эффективности функционирования уже поставленного оружия, поставки боеприпасов, запчастей к нему, а также техобслуживание этих видов оружия.

Кроме этого генсек считает, что окончание войны в Украине не приведет автоматически к нормализации отношений Альянса и Кремля.

Наконец, Йенс Столтенберг отметил, что в НАТО опасаются обострения военных действий весной следующего года: «Развитие событий на войнах сложно предсказывать. Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной».

Резюмируется: «В этих условиях НАТО намерена продолжать поддержку Украины, в том числе, поскольку победа России будет иметь серьезные последствия для Альянса, сделает нас более уязвимыми».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 92 740 солдат.

Тэги: общество, Россия, мир, НАТО, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.12.22 13:04

Падение Зеленского, российский сериал и непонятная «паляниця». Что искали украинцы в 2022 году?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Как снять деньги с карты в Украине, если банкоматы ограничивают выдачу, а в магазинах и на заправках не хватает налички
05.12.22 21:49

Как снять деньги с карты в Украине, если банкоматы ограничивают выдачу, а в магазинах и на заправках не хватает налички

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.12.22 13:45

Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет, - СМИ
07.12.22 13:16

В Москве подросток выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва
07.12.22 12:56

Россияне массово уничтожают своих же дезертиров на Донбассе
07.12.22 12:15

Стало известно, когда состоится «финансовый Рамштайн»
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
07.12.22 11:25

В США появился детский сатанинский клуб
07.12.22 11:20

Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь в Изюм и Славянск
07.12.22 11:16

Кадыровцы депортируют подростков с Луганщины для «патриотического воспитания»
07.12.22 11:16

Россия оказалась среди лидеров по скорости распространения ВИЧ
07.12.22 11:08

В Каталонии столкнулись два поезда – пострадали полторы сотни людей
07.12.22 13:45

Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет, - СМИ
07.12.22 12:15

Стало известно, когда состоится «финансовый Рамштайн»
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
07.12.22 10:19

В Минобороны рассказали о необходимости дополнительной мобилизации в Украине
07.12.22 10:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 92 740 солдат
07.12.22 09:10

В СНБО назвали сроки освобождения Донбасса и Крыма
06.12.22 16:51

Названы сроки на восстановление энергосистемы Украины
06.12.22 15:18

Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
06.12.22 14:48

ФСБ просит заочно арестовать Верещук и Джапарову
06.12.22 14:14

Зеленский приехал на Донбасс
06.12.22 11:38

Жителям Киевской области рассказали, будет ли у них электричество в ближайшие дни
02.12.22 11:28

Путин выдумал новую причину аннексии части Украины
05.12.22 09:31

Электричество в Киев с сегодняшнего дня будут отключать по-новому
02.12.22 11:07

В ноябре украинцы стали чаще покупать валюту
01.12.22 09:53

Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок
01.12.22 12:57

В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества
30.11.22 15:08

Украинская певица странно прокомментировала продолжающуюся войну
30.11.22 16:02

В одном из российских городов неизвестные сжигают автомобили с Z-символикой
01.12.22 09:03

НБУ существенно сократил продажу валюты за последний месяц
30.11.22 15:15

В НАТО выдвинули Украине новое условие для членства в Альянсе
Фото и Видео
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Зеленский приехал на Донбасс
Зеленский приехал на Донбасс
Чиновники Терехова попалися на п’яній їзді у Харкові, - ЗМІ
Чиновники Терехова попалися на п’яній їзді у Харкові, - ЗМІ
В Брянской области беспилотники атаковали резервуары с дизельным топливом
В Брянской области беспилотники атаковали резервуары с дизельным топливом
В Колумбии оползень накрыл пассажирский автобус – погибли десятки людей
В Колумбии оползень накрыл пассажирский автобус – погибли десятки людей
Блинкен заявил, что война в Украине завершится после переговоров
Блинкен заявил, что война в Украине завершится после переговоров
На еще одном российском аэродроме вспыхнул пожар
На еще одном российском аэродроме вспыхнул пожар
Опубликовано видео эпичного ДТП с участием автобуса и трамвая в Стамбуле
Опубликовано видео эпичного ДТП с участием автобуса и трамвая в Стамбуле
fraza.com
Новости блогосферы
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.