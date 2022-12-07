В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот

Главное: В Германии задержали экстремистов, готовивших госпереворот. Задержания прошли в разных регионах Германии, а в двух случаях — в Австрии и Италии. Всего в деле фигурирует 52 подозреваемых.

Детали: Правоохранители Германии проводят обыски в 11 федеральных землях. Задержаны 25 человек — 22 из них считаются участниками террористической организации, еще трое — ее сторонниками, сообщает генпрокуратура ФРГ в среду, 7 декабря.

22 предполагаемых члена террористической организации — граждане Германии, одна из трех сторонников — россиянка. Задержания проводили в разных регионах Германии, а в двух случаях — в Австрии и Италии.

По данным журналистов, в сеть заговорщиков входит 52 человека. Среди прочих, правоохранительные органы подозревают принца Генриха XIII из Тюрингии, а также бывшего депутата парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн. Высокопоставленных немецких лиц уже задержали.

Обыски проводятся на 130 объектах в разных землях ФРГ. Они направлены против еще 27 фигурантов, которые пока не задержаны и против лиц, которые еще не имеют статуса подозреваемых.

«Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель преодолеть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства», — говорится в сообщении.

Правые радикалы планировали создать в ФРГ новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах. Предполагалось, что принц Генрих возглавит «обновленное» государство. Некие Пол Г. и Рут Л. должны были занять должности в Кабинете министров. Министром юстиции «выбрали» 58-летнюю Мальзак-Винкеманн, которая была членом парламента с 2013 по 2021 гг.

По данным прокуратуры, члены организации понимают, что их намерение «может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства». Речь, в том числе, и об убийствах.

«Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя ФРГ, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью», — отметили в прокуратуре.

Указано, что члены организации следуют конспирологическим теориям, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами немецкого Рейха) и QAnon (его представители были среди штурмовавших Капитолий в январе 2021 года и считают, что Германией управляют члены так называемого «Глубинного государства» (Deep State).

«По мнению членов ассоциации, спасение им обещает неминуемое вмешательство „Альянса“ — тайного союза правительств, спецслужб и вооруженных сил различных государств, включая РФ и США, обладающего техническим превосходством. Ассоциация твердо убеждена, что члены „Альянса“ уже находятся в Германии и что их атака на „Глубинное государство“ неминуема», — говорится в релизе.

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