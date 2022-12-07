Россияне массово уничтожают своих же дезертиров на Донбассе

Главное: На Донбассе ликвидированы оккупанты, которые оставили боевые позиции с оружием в руках. Половина из них — завербованные из мест лишения свободы.

Детали: В Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Об этом 6 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что данный факт зафиксирован 30 ноября в районе Верхнеторецкого.

«13 из 21 — это завербованные из мест лишения свободы лица. Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря все дезертиры уничтожены», — говорится в сводке.

В тему: По информации британской разведки, тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских сил.