Стало известно, когда состоится «финансовый Рамштайн»

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал начало «финансового Рамштайна» в первых месяцах следующего года. Работа по его проведению в настоящее время активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.

Детали: «Финансовый Рамштайн» планируется провести в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей во вторник, 6 декабря.

«Если вы ожидаете, что это будет формализовано в круглый стол, то да — будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы будем видеть его уже в течение первого квартала следующего года. Все те рабочие группы, которые сегодня работают на рабочем уровне, будут, безусловно, не реже раза в квартал презентовать политические достижения и политические договоренности „финансового Рамштайна“», — рассказал глава правительства.

Он отметил, что работа по проведению «финансового Рамштайна» в настоящее время активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.

По его словам, на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где рассмотрят вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.

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