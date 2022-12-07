В Белом доме заявили, что действия Украины в отношении священников УПЦ должны отвечать международному законодательству

Главное: В Соединенных Штатах Америки наблюдают за ситуацией вокруг Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме, сообщает Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме, сообщает ukrainian.voanews.com.

В Белом доме ожидают, что Киев, вводя санкции в отношении священников, причастных к российской агрессии, будут придерживается международного законодательства.

«Мы наблюдаем за развитием (ситуации) вокруг украинских православных церквей, связанных с московским патриархатом, и санкций Украины против членов этой церкви, предпринявших шаги в поддержку российской военной агрессии. Президент Зеленский отметил принципы религиозной свободы, и мы ожидаем , что действия Украины будут соответствовать международному законодательству, защищающему свободу религии или вероисповедания», — сказал представитель Администрации президента США.

Он добавил, что ситуация со «преступным влиянием» России внутри Украины напрямую связана с ракетными ударами по гражданскому населению, осуществляемому РФ.