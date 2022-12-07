Предстоятели Иерусалимской и Польской Церквей выразили поддержку УПЦ и украинском народу

Главное: В Иерусалиме митрополит Львовский и Галицкий В Иерусалиме митрополит Львовский и Галицкий УПЦ Филарет встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом ІІІ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upv.lviv.ua, Иерусалимский Патриарх уделил много времени войне в Украине и страданиям украинского народа и заверил в молитвах Иерусалимского Патриархата за многострадальный народ и скорейшее прекращение войны

На встрече обсуждались вопросы по церковно-государственным, межцерковным и межконфессиональным отношениям в Украине.

Патриарх Феофил также передал благословение от Святого Гроба Господня священной украинской земле и украинскому народу.

В Польще 5 декабря глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях архиепископ Барышевский Виктор встретился с Предстоятелем Польской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой

Архиепископ Виктор передал Митрополиту Савве братские приветствия от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви и выразил особую благодарность Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за масштабную духовную поддержку и материальную помощь, которую Польская Православная Церковь оказывает православным гражданам Украины, оказавшимся на территории Республики Польша в результате российского военного вторжения.

Участники встречи обсудили последние события церковной жизни в Украине и в мировом Православии, обменялись мнениями относительно современного состояния государственно-конфессиональных отношений в Украине и Польше.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва передал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию заверения в постоянной молитвенной и братской поддержке.