Названы сроки на восстановление энергосистемы Украины

Главное: Для того, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до вчерашней атаки, нужно несколько дней. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно.

Детали: Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, который был до атаки, сообщает «Укрэнерго» во вторник, 6 декабря.

Указано, что из-за атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Из-за повреждений некоторых электростанций и части сетей в энергосистеме снизилось производство электроэнергии. Для сохранения баланса во всех регионах были временно использованы аварийные отключения потребителей.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы подать свет резервными схемами там, где это возможно. В частности, в большей части Одесской области уже возобновлено энергопитание объектов критической инфраструктуры — больниц, котельных, водоканалов.

На данный момент всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому там применен режим аварийных отключений.

В тему: 5 декабря был массовый ракетный обстрел Украины. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В результате были массовые отключения света и задержки в движении поездов.