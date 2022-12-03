В УПЦ опровергли фейк о переходе Киево-Печерской лавре в пользование ПЦУ

Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI

В разведке объяснили, почему российская армия не в состоянии наступать

В Украину могут отправить системы NASAMS с Ближнего востока

На Полтавщине священник УПЦ передал гумпомощь заключенным в Крюковскую исправительную колонию

В епархиях УПЦ поддерживают украинских воинов, беженцев и нуждающихся

Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ

В Киево-Печерской лавре УПЦ в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы состоится 7 литургий

На столичном вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных

02.12.22 15:17

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI

02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война

02.12.22 12:47

В Крыму готовятся к экстренной мобилизации

02.12.22 12:31

У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине

02.12.22 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат

02.12.22 09:16

В ОП озвучили потери Украины в войне с Россией

02.12.22 08:07

Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ

01.12.22 12:57

В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества

01.12.22 12:12

Около 6 миллионов украинцев до сих пор сидят без света

01.12.22 09:53

Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок