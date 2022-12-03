В епархиях УПЦ поддерживают украинских воинов, беженцев и нуждающихся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Волонтеры столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря закупили и передали для бойцов ПВО источники питания.

Также православная молодежь Ионинского монастыря передала 100 медицинских турникетов на передовую. Средства на данную помощь (более 52 тысяч гривен) собрали на благотворительной ярмарке, которая была проведена при монастырском кафе «Иона».

В Сумской епархии Елизаветинская обитель милосердия села Журавное присоединилась к инициативам Благотворительного фонда «Вместе Ахтырка» и Архангело-Михайловской православной общины города и передала бойцам Сумской группировки добровольцев спальники, одеяла, подушки, подушки, еду.

На Хмельнитчине священники Красиловского благочиния собрали и доставили очередную помощь военнослужащим ВСУ и жителям населенных пунктов, наиболее пострадавших в результате боевых действий.

В Кременчугской епархии волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым направили очередную помощь на передовую для защитников Украины. В состав помощи вошли окопные свечи, кофе, энергетические батончики, турникеты, бандажи, халва, медикаменты, гигиенические средства, гемостатики и одноразовые души.

Прихожане Свято-Троицкого храма Кременчуга собрали средства и закупили специальные лопатки для военнослужащих ВСУ.

Настоятель храма протоиерея Анатолия Дружко отметил, что данную помощь приход предоставил по просьбе самих военнослужащих.

Клирик Владимир-Волынской епархии священник Максим Руденок доставил из города Ковель в деоккупированный город Изюм первую партию продуктов, теплой одежды, средств гигиены и другой гуманитарной помощи от прихожан и духовенства Владимир-Волынской епархии. Общая масса груза — 14 тонн. Передачу данной помощи местному населению будут реализовывать клирики Изюмской епархии.