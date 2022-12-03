На Полтавщине священник УПЦ передал гумпомощь заключенным в Крюковскую исправительную колонию

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI
Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
В Крыму готовятся к экстренной мобилизации
У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат
В ОП озвучили потери Украины в войне с Россией
Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества
Около 6 миллионов украинцев до сих пор сидят без света
Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок