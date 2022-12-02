На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь ВСУ

Главное: В Винницкой области, в Браиловском женском монастыре митрополит Варсонофий передал гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины.

Детали: Владыка передал для военных продукты питания, зимнюю одежду и наборы, содержащие консервацию, сладости, а также средства гигиены, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Винницкая епархия во главе с митрополитом Варсонофием благодарна Украинско-немецкому гуманитарному фонду за помощь в сборе необходимых вещей для наших военных и вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении.

В епархии призвали верующих приобщаться к сбору гуманитарной помощи.

«Началась зимняя пора, поэтому призываем всех наших верующих помогать военным, которые в этих нелегких условиях защищают нас от российской агрессии. Вместе победим!», — отметили в Винницкой епархии.

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