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Новости > В Коломые люди массово отравились угарным газом

В Коломые люди массово отравились угарным газом

Александр Панько
02.12.22 14:25
114
В Коломые люди массово отравились угарным газом

Главное: В Ивано-Франковской области люди насмерть отравились угарным газом. Погибли четыре человека.

Детали: В четверг, 1 декабря, в Коломые (Ивано-Франковская область) произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Информируется, что правоохранителям поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила в доме тела своей 20-летней родственницы и трех ее приятелей, 18, 25 и 29 лет, без признаков жизнь.

Выяснилось, что они отравились угарным газом.

Подчеркивается, что признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было.

В тему: На Буковине произошло массовое отравление людей в ресторане.

Тэги: общество, ЧП, регионы, Ивано-Франковская область, Коломыя, новости Украины

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