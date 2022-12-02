В Одессе монахини УПЦ стали донорами крови для защитников Украины

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Детали: Настоятельница одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима (Шевчик) поделилась в Фейсбук, как монахини и духовенство сдали кровь для воинов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Монастырь сдаёт кровь для лечения раненых воинов. Теперь мы с вами, наши родные защитники, одной крови», — написала матушка Серафима.

Игуменья поделилась, что Архангело-Михайловский монастырь стал приютом для вынужденных переселенцев, среди которых много пожилых людей и инвалидов.

«Беженцы. Ими сейчас переполнен весь наш монастырь. Много инвалидов. Тех, кто перенёс сильнейший стресс. Кто едва смог спасти свою жизнь. Отдаем им все, что можем, порой — последнее. Отдаём наши сердца», — отметила игуменья Серафима.

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