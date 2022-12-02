В Святогорской лавре рассказали о гибели монахов в июне

Главное: В Святогорской Лавре в июне от обстрелов погибли трое насельников обители и две монахини из Богородичного женского скита в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Детали: Пресс-служба Святогорской лавры монастыря опубликовала подробности гибели благочинного Лавры архимандрита Галактиона (Вуйченко), монаха Аристоклия (Хащина), иеродиакона Алипия (Бондаря), монахини Варвары (Кысиль), инокини Иоанны (Мельник), сообщает Центр информации УПЦ.

Первый взрыв на территории Лавры прозвучал 1 июня в 13.21. Снаряд разорвался перед входом в Покровский храм, чудом никто не пострадал. С 13.30 в течение получаса подвергались обстрелам жилые корпуса. Второй снаряд пробил окно кельи, в которой находилась монахиня Варвара. Взрывом матушку отбросило к противоположной стене и завалило. Ранение в голову получила и находящаяся рядом инокиня Иоанна. На помощь прибежали инок Агафон (Жуков) и архимандрит Софроний (Цап), они стали разбирать завалы. Монахиня Варвара была уже мертва. Через несколько секунд после того, как отец Софроний побежал помогать сёстрам, ещё один снаряд влетел в его келию.

Один из снарядов попал в санузел братского корпуса № 3. Был нарушен водопровод, и корпус начала затапливать вода. Иеродиакон Алипий и архимандрит Галактион спустились из своих келий на первый этаж для устранения последствий удара. В это время у входа в корпус раздался мощный взрыв, были вырваны двери. Тяжело ранило архимандрита Галактиона, иеродиакона Алипия и монаха Аристо́клия. У них были множественные осколочные ранения и сильная потеря крови.

Отец Аристоклий скончался сразу, ему закрыл глаза митрополит Арсений. Отца Галактиона, отца Алипия и также получивших ранения отца Иоасафа и отца Спиридона повезли в больницу Славянска. Отец Галактион скончался в дороге. Отца Иоасафа, у которого было осколочное ранение в живот, благополучно прооперировали. Отцу Спиридону в целом за период пребывания в больнице было проведено 6 операций, в ходе которых врачи изъяли 17 осколков.

В тот же день, 1 июня, в результате обстрелов был завален вход в подвал пошивочной мастерской у Святой Скалы, в котором находился наместник Лавры митрополит Арсений с келейниками архимандритом Лазарем (Терещенко) и иеромонахом Иосифом (Георгицей). Братия расчистила завалы, и владыка Арсений с келейниками был освобождён.

На следующий день, 2 июня, была отправлена в больницу на перевязку раненная инокиня Иоанна. По возвращении обратно машина, в которой везли матушку, попала под обстрел. Инокиня Иоанна продолжила путь пешком, но от разорвавшегося рядом снаряда получила тяжёлые осколочные ранения, после чего была доставлена военными ВСУ в больницу г. Краматорска. Там она 3 июня почила.

В тот же день в больнице отошёл ко Господу отец Алипий.

Отпевание архимандрита Галактиона, монаха Аристоклия и монахини Варвары состоялось 3 июня в Успенском соборе Лавры. Чин возглавил наместник обители митрополит Святогорский Арсений.

Тела иеродиакона Алипия и инокини Иоанны из-за непрекращающихся обстрелов доставить в Лавру было невозможно, их погребли в Иоанновском скиту села Адамовка.

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