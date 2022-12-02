Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Святогорской лавре рассказали о гибели монахов в июне

В Святогорской лавре рассказали о гибели монахов в июне

Александра Кудрявцева
02.12.22 13:48
92
В Святогорской лавре рассказали о гибели монахов в июне

Главное: В Святогорской Лавре в июне от обстрелов погибли трое насельников обители и две монахини из Богородичного женского скита в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Детали: Пресс-служба Святогорской лавры монастыря опубликовала подробности гибели благочинного Лавры архимандрита Галактиона (Вуйченко), монаха Аристоклия (Хащина), иеродиакона Алипия (Бондаря), монахини Варвары (Кысиль), инокини Иоанны (Мельник), сообщает Центр информации УПЦ.

Первый взрыв на территории Лавры прозвучал 1 июня в 13.21. Снаряд разорвался перед входом в Покровский храм, чудом никто не пострадал. С 13.30 в течение получаса подвергались обстрелам жилые корпуса. Второй снаряд пробил окно кельи, в которой находилась монахиня Варвара. Взрывом матушку отбросило к противоположной стене и завалило. Ранение в голову получила и находящаяся рядом инокиня Иоанна. На помощь прибежали инок Агафон (Жуков) и архимандрит Софроний (Цап), они стали разбирать завалы. Монахиня Варвара была уже мертва. Через несколько секунд после того, как отец Софроний побежал помогать сёстрам, ещё один снаряд влетел в его келию.

Один из снарядов попал в санузел братского корпуса № 3. Был нарушен водопровод, и корпус начала затапливать вода. Иеродиакон Алипий и архимандрит Галактион спустились из своих келий на первый этаж для устранения последствий удара. В это время у входа в корпус раздался мощный взрыв, были вырваны двери. Тяжело ранило архимандрита Галактиона, иеродиакона Алипия и монаха Аристо́клия. У них были множественные осколочные ранения и сильная потеря крови.

Отец Аристоклий скончался сразу, ему закрыл глаза митрополит Арсений. Отца Галактиона, отца Алипия и также получивших ранения отца Иоасафа и отца Спиридона повезли в больницу Славянска. Отец Галактион скончался в дороге. Отца Иоасафа, у которого было осколочное ранение в живот, благополучно прооперировали. Отцу Спиридону в целом за период пребывания в больнице было проведено 6 операций, в ходе которых врачи изъяли 17 осколков.

В тот же день, 1 июня, в результате обстрелов был завален вход в подвал пошивочной мастерской у Святой Скалы, в котором находился наместник Лавры митрополит Арсений с келейниками архимандритом Лазарем (Терещенко) и иеромонахом Иосифом (Георгицей). Братия расчистила завалы, и владыка Арсений с келейниками был освобождён.

На следующий день, 2 июня, была отправлена в больницу на перевязку раненная инокиня Иоанна. По возвращении обратно машина, в которой везли матушку, попала под обстрел. Инокиня Иоанна продолжила путь пешком, но от разорвавшегося рядом снаряда получила тяжёлые осколочные ранения, после чего была доставлена военными ВСУ в больницу г. Краматорска. Там она 3 июня почила.

В тот же день в больнице отошёл ко Господу отец Алипий.

Отпевание архимандрита Галактиона, монаха Аристоклия и монахини Варвары состоялось 3 июня в Успенском соборе Лавры. Чин возглавил наместник обители митрополит Святогорский Арсений.

Тела иеродиакона Алипия и инокини Иоанны из-за непрекращающихся обстрелов доставить в Лавру было невозможно, их погребли в Иоанновском скиту села Адамовка.

В тему: В семи епархиях священники УПЦ отпели погибших защитников Украины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

01.12.22 21:59

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

До Земли долетел мощный космический взрыв
01.12.22 20:18

До Земли долетел мощный космический взрыв

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.12.22 14:55

Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»
02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
02.12.22 14:34

На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь ВСУ
02.12.22 14:26

Украину немного потрясло
02.12.22 14:25

В Коломые люди массово отравились угарным газом
02.12.22 14:10

В Одессе монахини УПЦ стали донорами крови для защитников Украины
02.12.22 13:46

МВФ хочет увеличить помощь Украине
02.12.22 13:27

Митрополит Антоний пояснил, как поститься в условиях войны
02.12.22 13:21

Бурятия отправляет на Донбасс «секретное оружие»
02.12.22 13:05

Митрополит УПЦ прокомментировал вручение подозрения священнику Лавры
02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
02.12.22 12:47

В Крыму готовятся к экстренной мобилизации
02.12.22 12:31

У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине
02.12.22 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат
02.12.22 09:16

В ОП озвучили потери Украины в войне с Россией
02.12.22 08:07

Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
01.12.22 12:57

В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества
01.12.22 12:12

Около 6 миллионов украинцев до сих пор сидят без света
01.12.22 09:53

Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок
01.12.22 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 89 440 солдат
30.11.22 13:21

Глава Еврокомиссии озвучила шокирующую цифру потерь среди украинских военных
29.11.22 15:01

Близкий к Байдену трансгендер оказался в эпицентре криминального скандала
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
28.11.22 16:56

Киевлянам рассказали, как будут давать свет
28.11.22 11:44

На Украину надвигаются нешуточные морозы
29.11.22 15:44

В Киеве женщина застряла в лифте и начала рожать
26.11.22 10:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат
28.11.22 16:18

Стало известно, какой должна быть температура еды
28.11.22 09:36

Кличко поставил точку в вопросе об эвакуации киевлян
26.11.22 11:09

Маск может выпустить собственный смартфон, но не хочет этого
Фото и Видео
Маск показал новый грузовик Tesla
Маск показал новый грузовик Tesla
Маск показал новый грузовик Tesla
Маск показал новый грузовик Tesla
Легендарный рэпер назвал Гитлера «хорошим»
Легендарный рэпер назвал Гитлера «хорошим»
Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
Порнозвезда Саша Грей прокомментировала свое фото в военкомате РФ
Порнозвезда Саша Грей прокомментировала свое фото в военкомате РФ
Появилось видео эпичного ДТП на проспекте Победы в Киеве
Появилось видео эпичного ДТП на проспекте Победы в Киеве
По югу США пронеслись сразу три десятка торнадо
По югу США пронеслись сразу три десятка торнадо
В пригороде Чикаго нашли пять трупов
В пригороде Чикаго нашли пять трупов
В российской Перми пылает крупнейшая ТЭЦ
В российской Перми пылает крупнейшая ТЭЦ
Беженцы плыли 11 суток без воды, сидя на судовом руле нефтяного танкера
Беженцы плыли 11 суток без воды, сидя на судовом руле нефтяного танкера
В Брянской области «зацвела бавовна» в резервуарах с нефтепродуктами
В Брянской области «зацвела бавовна» в резервуарах с нефтепродуктами
fraza.com
Новости блогосферы
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.