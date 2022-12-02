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Новости > В Украину могут отправить системы NASAMS с Ближнего востока

В Украину могут отправить системы NASAMS с Ближнего востока

Александр Панько
02.12.22 16:49
163
В Украину могут отправить системы NASAMS с Ближнего востока

Главное: США могут перекинуть NASAMS с Ближнего востока в Украину. Переправить NASAMS с Ближнего Востока в Украину быстрее, чем производить их в США, на что требуется два года.

Детали: Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками работают со странами Ближнего Востока над переброской нескольких систем ПВО зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил генеральный директор компании — производителя этих ЗРК Raytheon Technologies Грэг Хейс, пишет Politico.

По его мнению, отправить в Украину передовые зенитно-ракетные комплексы возможно в течение следующих 3-6 месяцев, затем США заменят их на Ближнем Востоке новыми NASAMS в течение следующих 24 месяцев, отметил глава компании.

«На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину», — сказал Хейс.

Договоренность о передаче этих систем ПВО Украине еще должна будет одобрить администрация американского президента Джо Байдена.

Он не стал назвать страны Ближнего Востока, которые могут поставить NASAMS. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), на которые ссылается издание, покупателями этих систем в регионе являются Оман и Катар. Оман заключил контракт с Raytheon в 2014 году с поставкой NASAMS в 2016-м. В 2019 году США согласились продать ЗРК Катару.

В тему: В НАТО снова заговорили о наращивании поставок ПВО Украине.

Тэги: Ближний Восток, ПВО, новости Украины, война в Украине, NASAMS

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