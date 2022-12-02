В разведке объяснили, почему российская армия не в состоянии наступать

Главное: Армия РФ не может наступать из-за нехватки боеприпасов. Вывод войск РФ с западного берега Днепра предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Детали: Армия РФ обороняется, не имея возможности наступать. Удары украинской артиллерии по складам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что вывод войск России с западного берега Днепра в прошлом месяце предоставил ВСУ возможность нанести удар по дополнительным российским логистическим узлам и коммуникациям.

Как считают в британской разведке, эта угроза, скорее всего, побудила российских логистиков переместить узлы снабжения, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток. При этом российским подразделениям логистики необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку и разгрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. Затем этот транспорт будет уязвим для украинской артиллерии на при подвозе к российским передовым оборонительным позициям.

«Нехватка боеприпасов в России, усугубляемая этими проблемами логистики, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций», — заявляют в Минобороны Британии.

В тему: РФ потеряла в войне 90090 солдат. Уничтожено 2916 танков.