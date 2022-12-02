Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI

Главное: Российские спецслужбы готовили план «усмирения» населения после оккупации всей Украины. Об этом говорится в докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI).

Детали: Военно-политическое руководство Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан. Об этом в четверг, 1 декабря, говорится в докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (RUSI).

Авторами доклада стали исследователи RUSI Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, бывший советник руководителей министерства обороны и Службы внешней разведки Украины Александр Данилюк, и экскомандующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский.

Авторы документа рассказали что Кремль рассчитывал, что после молниеносного удара украинские чиновники сбегут или будут захвачены, а общество не успеет мобилизоваться для сопротивления вторжению.

Отдельно ставилась задача захватить или уничтожить участников Революции Достоинства 2013-2014 годов. При этом, ФСБ России должна была задержать местных функционеров и обеспечить фильтрацию гражданского населения.

Украинцев планировали разделить на четыре основные категории:

— Непримиримые. Их планировали убить;

— Нелояльные. Их должны были убедить или запугать;

— Нейтральные. Предполагалось склонить к сотрудничеству;

— Полностью лояльные. Они должны были сразу работать на оккупантов.

В докладе также говорится, что важным элементом плана полномасштабного вторжения в Украину было склонение к предательству высшего командного состава ВСУ.

В свою очередь, в Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка говорится, что Кремль готовил при интервенции массовые убийства граждан.

Он уточнил, что об этом свидетельствует предварительный анализ документов о начале российской «спецоперации», как в Кремле называют широкомасштабную войну против Украины.

«Предварительный анализ документов „о начале СВО“ говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за „освобождение“», — говорится в публикации.

Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

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