Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что война может закончиться в ближайшие месяцы. Так может случиться, когда РФ будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

Детали: Война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет РФ. А из-за международного давления на нее это может произойти в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Завершится это тогда (речь о войне), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация», — заявил президент.

По словам главы государства, так может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

«Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы», — добавил Зеленский.

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