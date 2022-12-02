Украину немного потрясло

Митрополит Антоний пояснил, как поститься в условиях войны

В Святогорской лавре рассказали о гибели монахов в июне

В Одессе монахини УПЦ стали донорами крови для защитников Украины

В Коломые люди массово отравились угарным газом

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война

Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»

02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война

02.12.22 12:47

В Крыму готовятся к экстренной мобилизации

02.12.22 12:31

У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине

02.12.22 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат

02.12.22 09:16

В ОП озвучили потери Украины в войне с Россией

02.12.22 08:07

Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ

01.12.22 12:57

В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества

01.12.22 12:12

Около 6 миллионов украинцев до сих пор сидят без света

01.12.22 09:53

Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок

01.12.22 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 89 440 солдат