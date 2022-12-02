Украину немного потрясло

Главное: В Украине произошло землетрясение. Эпицентр находился в районе города Новоднестровска (Черновицкая область), на глубине шести километров.
Детали: В Черновицкой области 1 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине шести км.
Отмечается, что по классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.
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