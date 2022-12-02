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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > МВФ хочет увеличить помощь Украине

МВФ хочет увеличить помощь Украине

Агата Кловская
02.12.22 13:46
95
МВФ хочет увеличить помощь Украине

Главное: МВФ призвал нарастить финпомощь Украине. Из-за российских атак на объекты энергоинфраструктуры, Украина будет нуждаться в большей помощи, чем сейчас.

Детали: Ущерб от российских атак на инфраструктуру Украины увеличивает объемы помощи, в которой Украина нуждается накануне зимы. Об этом в четверг, 1 декабря, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Она выразила надежду, что международные партнеры продолжат оказывать необходимую поддержку Украине.

«Украина не может прожить этот год без финансовой поддержки», — подчеркнула она, высоко оценив шаги, которые Украина предпринимает для введения четких механизмов отслеживания потоков помощи в страну и обеспечения отчетности за огромные суммы.

Георгиева отметила, что МВФ уже предоставил Украине $2,7 миллиарда экстренного финансирования и согласовал мониторинговую программу, которая откроет путь к официальной программе финансирования.

«Мы в МВФ настойчиво работаем, чтобы усилить собственную поддержку Украины. Украина в ужасной ситуации с точки зрения доступа к электроэнергии, отоплению, воде. Темно, холодно, страшно из-за бомбежек», — подчеркнула глава МВФ.

Она же отметила, что по предварительным подсчетам, атака РФ на гражданскую инфраструктуру Украины увеличили объем помощи, в которой нуждается страна, по меньшей мере на $1 миллиард.

В свою очередь, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сообщил, что Всемирный банк выделил Украине $18 миллиардов, причем значительная часть из них поступила из Соединенных Штатов и Европы.

Он добавил, что не заметил усталости мирового сообщества от необходимости оказывать помощь Украине, несмотря на огромные расходы на войну. В то же время «гигантское разочарование» Россией из-за продолжения ею войны растет.

«Это жестокая война, которая вызывает большое разочарование», — сказал Малпасс, добавив, что российские официальные лица теперь являются изгоями.

В тему: В ООН рассказали о помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Тэги: Украина, общество, экономика, помощь, МВФ, новости Украины, война в Украине

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