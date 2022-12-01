Главное: В Киеве есть дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Они не участвуют в экстренных отключениях света, но эту ситуацию решили исправить.

Детали: В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества в домах, которые находятся на линиях критической инфраструктуры. Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook 30 ноября.

Он отметил, что на сегодняшний день Киев все еще живет в режиме экстренных отключений. Стабилизационные грфики пока не действуют, но энергетики на них ориентируются и к ним приближаются.

«Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на девять часов, а вчера — менее чем на семь часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше — 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на пять тысяч меньше, чем вчера», — сообщил Коваленко.

Он отметил, что в Киеве есть дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Они не участвуют в экстренных отключениях света. Однако эту ситуацию решили исправить.

«Если их можно переключить на другую линию, которая выключается — то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас — 745. Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение — ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема», — пояснил ситуацию Коваленко.

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