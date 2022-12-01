В РФ готовятся к новой волне мобилизации

Главное: Россия готовит новую волну мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Детали: Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«На территории России продолжаются подготовительные мероприятия к проведению очередной волны мобилизации, запланированной на январь-февраль 2023 года», — отмечает украинское военное командование.

Также в Генштабе добавляют, что для пополнения потерь в подразделениях российских войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из вузов РФ.

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