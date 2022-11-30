В украинском посольстве в Испании прогремел взрыв

Главное: Взрыв прогремел в украинском посольстве в Испании. Ранен сотрудник.

Детали: В среду, 30 ноября, в украинском посольстве в испанском Мадриде прогремел взрыв. Один из сотрудников дипломатического ведомства получил небольшие ранения, однако сумел самостоятельно добраться до больницы.

Полиция говорит, что пострадавший получил конверт, в котором и была взрывчатка, после чего и произошел взрыв.

Правоохранители расценивают произошедшее как нападение и уже активировали антитеррористический протокол, оцепив территорию, где находится посольство.

Добавим, что министр иностранных дел уже Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех посольств нашей страны.

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