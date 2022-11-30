В одном из российских городов неизвестные сжигают автомобили с Z-символикой

Главное: В России принялись жечь автомобили с Z-символикой. Неизвестных разыскивают в Екатеринбурге.
Детали: В российском Екатеринбурге неизвестные начали сжигать автомобили с Z-символикой (одним из символов войны в Украине). Сейчас их разыскивают местные правоохранители.
Примечательно, что в полиции назвали их «последователями Степана Бандеры».
Известно, что серия поджогов произошла на территории Чкаловского района.
Пока никого поймать не удалось.
В тему: В Брянской области «зацвела бавовна» в резервуарах с нефтепродуктами.