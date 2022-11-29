Александрийская епархия УПЦ подает в суд за клевету о митрополите Боголепе

Главное: Юридический отдел Александрийской епархии Украинской Православной Церкви готовит документы для искового заявления против авторов и бенефициаров клеветнической статьи, размещенной в Сети.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua , на портале «Слово и дело» 25 ноября была размещена статья под названием «В плену „русского мира“: кого из священников УПЦ МП подозревают в преступлениях против государственности Украины».

В статье, по словам юристов, содержится неправдивая и провокационная информация о митрополите Александрийском и Светловодском Боголепе.

«Циничное искажение фактов, умышленное перекручивание информации, откровенная клевета и унижение должны получить свою справедливую правовую оценку», — заявил глава епархиального юридического отдела протоиерей Валерий Рымарь.