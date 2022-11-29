В Киеве женщина застряла в лифте и начала рожать

Главное: В Киеве у беременной женщины начались роды прямо в застрявшем лифте. Спасатели оперативно ее достали и передали медикам.

Детали: В Киеве в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Пришлось звать на помощь спасателей, ведь самостоятельно выбраться она не могла.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информацию об инциденте они получили 28 ноября. Женщина, которая застряла в лифте и у нее начались роды, находилась в Святошинском районе.

«Сразу же к месту вызова были направлены спасатели18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами», — сообщили спасатели.

Специалисты открыли двери лифта. Затем они достали женщину и передали ее медикам. Роженицу доставили в роддом.

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