В НАТО могут решиться на передачу Украине истребителей F-16

Главное: Бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис заявил, что в НАТО пересматривают идею о передаче Украине истребителей F-16. Он уверен, что Западу стоит предоставить больше помощи Украине для ведения воздушной войны.

Детали: Лидеры в столицах стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны — предоставить Украине истребители.

Как отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис отметил в колонке для Bloomberg, речь идет о МиГ-29 советских времен или излишках американских F-16.

Ставридис констатирует, что с наступление зимы фактически возникают два отдельных конфликта: один на земле, другой в воздухе.

В тему: В НАТО снова заговорили о наращивании поставок ПВО Украине.