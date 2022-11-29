Близкий к Байдену трансгендер оказался в эпицентре криминального скандала

Главное: Трансгендер из Белого дома Сэм Бринтон оказался в эпицентре скандала. Он попался на краже чемодана с женской одеждой.

Детали: В США разгорелся необычный скандал. Трансгендер из Белого дома Сэм Бринтон, который работает в администрации президента Джо Байдена, попался на краже чемодана с женской одеждой, сообщает Alpha News.

Напомним, что Сэм Бринтон является заместителем помощника начальника Управления по утилизации отработанного топлива и отходов при Министерстве энергетики США.

Информируется: «Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса».

Как стало известно, заявление о пропаже служба безопасности аэропорта в Миннеаполисе получила 16 сентября.

Позже выяснилось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как тот забирает чемодан из зоны выдачи.

Потом потерпевшая подтвердила, что это ее багаж, а также отметила, что общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около 2,3 тысячи долларов.

Правоохранители связались с похитителем, который далеко не сразу признался в краже, а тот сказал, что взял чужой багаж по ошибке, потому что устал.

Впрочем, как сказано в публикации, обворованная женщина до сих пор не получила свои вещи обратно.

Отмечается, что судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря: ему грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в десять тысяч долларов в случае признания его вины.

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