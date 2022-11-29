В Украине прогнозируют сокращение зарплат на четверть

Главное: Зарплаты украинцев в нынешнем году упадут на 25%. По словам Гетманцева, рост реальных доходов населения в военное время — иллюзия.

Детали: Нардеп «Слуги народа» и председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев прогнозирует уменьшение зарплат на четверть в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

По словам Гетманцева, рост реальных доходов населения в военное время — иллюзия. Он считает, что задача правительства в этом контексте — сдерживание этого процесса и нейтрализация его негативного влияния на наиболее социально незащищенные слои населения. По мнению Гетманцева, Кабмин выполняет вышеуказанное с учетом и в пределах ограниченных ресурсов.

В тему: Половине украинцев не хватает денег до зарплаты.