Главное: В этом году новогодняя елка в Киеве будет необычной. Без праздничной иллюминации.

Детали: Из-за проблем в энергетической сфере новогодняя елка в Киеве будет не совсем обычной – без праздничной иллюминации. Об этом поведал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Он информировал: «Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. У нас, энергетиков, действительно нет времени на все это».

Отмечается: «Новогодняя елка будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас».

В самой компании поведали: «Была поставлена точка на спорах по установлению главной елки страны. Мы радуемся, что она будет и решению об отсутствии иллюминаций на ней. Это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А значит, и уменьшить количество потребностей для отключений электроэнергии».

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