Украинцев предупредили о грядущих морозах

Главное: В Украине морозы будут только усиливаться. Уже через неделю предполагается еще большее похолодание.

Детали: В ближайшее время в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«С 1 декабря в Украине похолодает, ночью будут доминировать „минусы“, днем преимущественно ожидаются небольшие морозы», — рассказала синоптик.

По словам Диденко, в дальнейшем морозы будут только усиливаться. Уже через неделю предполагается еще большее похолодание.

«По предварительным прогнозам, усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей», — отметила эксперт.

Как сообщила синоптик, сегодня в некоторых областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Кроме того, усилится ветер. В Приазовье — вплоть до штормовых волн.

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