Киевлянам рассказали, как будут давать свет

Главное: Электрики постараются давать свет жителям столицы по крайней мере по 2-3 часа дважды в день. Киевлян просят максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему Украины.

Детали: Сейчас в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве необходимо снизить 60% мощности потребления.

При этом обеспечение электроэнергии критической инфраструктуры — больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающегося света. Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии.

«Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию — вернемся к отключению по графикам», — говорится в сообщении.

Киевлян просят максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему Украины.

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