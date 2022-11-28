Ученые близки к разработке вакцины от гепатита С

Главное: Ученые приблизились к разработке вакцины от гепатита С. Исследователи смогли изучить белок, отвечающий за развитие вируса, и рассмотреть каждую его структурную деталь.

Детали: Ученые из Исследовательского института Скриппса, специализирующиеся на микроскопии и разработке вакцин, Лиза Эшун-Уилсон и Альба Торрентс де ла Пенья с помощью новых технологий визуализировали молекулярные структуры белка, отвечающего за развитие вируса гепатита С. Об этом пишет Inverse.

Таким образом удалось понять, как работает вирус, что поможет в разработке вакцины от гепатита С.

Ранее главная проблема заключалась в том, что данный белок под названием HCV E1E2 является очень гибким и хрупким.

Он способен часто менять форму и легко ломаться.

Исследователи сделали это с помощью криоэлектронной микроскопии. Данный тип метода визуализации позволяет быстро заморозить воду, не кристаллизуя ее. Так белок оказался заключенный в стеклянную рамку.

В итоге, ученые смогли изучить белок и рассмотреть каждую его структурную деталь.

Также они поместили генетический код для создания HCV E1E2 в клетки человека, что позволило получить достаточное количество белка для изучения. Затем его очистили и погрузили в жидки этан для быстрой заморозки, а потом в жидкий азот, чтобы избежать структурных повреждений.

В конце исследователи получили 2D-изображение, которое преобразовали в 3D-модель.

Так они и смогли узнать больше о его функциях, необходимых для развития вакцины от гепатита С.

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