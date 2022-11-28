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Новости > Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет

Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет

Агата Кловская
28.11.22 15:55
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Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет

Главное: Сейчас в Киеве электроснабжение после удара РФ 23 ноября восстановлено полностью. Однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.

Детали: Специалисты восстанавливают поврежденную вследствие ударов РФ 23 ноября энергетическую инфраструктуру, питающую столицу. По словам мэра Киева Виталия Кличко, некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить.

Как рассказал мэр украинской столицы в интервью «РБК-Украина», в городе пытаются восстановить все максимально быстро и перейти на четкие графики, чтобы потом была бесперебойная поставка электричества.

«Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят нагревательные приборы — у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему», — пояснил Кличко.

Также он рассказал, какая ситуация в городе после обстрелов 23 ноября. По его словам, электроснабжение восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. Он назвал приоритетом для властей Киева нормальные условия в квартирах киевлян.

В тему: Почти половина Киевской области обесточена.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, отключение света

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