В Киевских духовных школах УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Главное: В столичном Академическом Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана провели в последний путь погибшего героя Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, чин отпевания воина Вячеслава возглавил первый проректор и настоятель храма протоиерей Сергей Ющик в сослужении преподавателей и студентов Киевских духовных школ.

За богослужением молились родные и близкие, а также военнослужащие собратья

Киевские духовные школы выражают соболезнование семье Героя и просит всех молиться за упокой его души.