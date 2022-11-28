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Новости > В Киевских духовных школах УПЦ отпели погибшего защитника Украины

В Киевских духовных школах УПЦ отпели погибшего защитника Украины

Александра Кудрявцева
28.11.22 14:20
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В Киевских духовных школах УПЦ отпели погибшего защитника Украины
Главное: В столичном Академическом Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана провели в последний путь погибшего героя Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, чин отпевания воина Вячеслава возглавил первый проректор и настоятель храма протоиерей Сергей Ющик в сослужении преподавателей и студентов Киевских духовных школ.
 
За богослужением молились родные и близкие, а также военнослужащие собратья
 
Киевские духовные школы выражают соболезнование семье Героя и просит всех молиться за упокой его души.
 
В тему: В четырех епархиях священники УПЦ отпели воинов ВСУ.
 

Тэги: ВСУ, отпевание, УПЦ, КДАиС

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