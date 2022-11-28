В МВД рассказали, сколько пропавших с начала войны людей было найдено

Главное: С 24 февраля полиция получила 48 тысяч заявлений о пропавших без вести людях. Из них свыше 30 тысяч уже найдены.

Детали: Национальная полиция Украины с начала полномасштабной войны нашла практически 30 тысяч человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева, сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 28 ноября.

«С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ, было около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести. Всего в настоящее время было найдено почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Однако, стоит отметить, что это заявления, которые были поданы в Нацполицию, поскольку родные человека могли обращаться и в другие правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что пропавших без вести больше всего в тех регионах, где идут активные боевые действия — Донецкая и Луганская области.

В Нацполиции также напомнили, что заявления о пропавших без вести можно подать в телефонном режиме, по почте и в отделениях полиции.

«Подавать заявление могут не только родственники, это могут быть друзья, коллеги, знакомые. Обязательно нужно указать дату и место исчезновения, хотя бы примерно анкетные данные, дату и год рождения, особые приметы, номера телефонов, паспортные данные, а также контакты лиц, которые могут знать куда могло исчезнуть лицо», — резюмировала представитель МВД Украины.

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