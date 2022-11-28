На Киевщине верующие УПЦ передали автомобиль ВСУ

Главное: В Броварах настоятель храма святого апостола Иоанна Богослова протоиерей Иоанн Мысов совершил чин освящения автомобиля для Вооруженных Сил Украины.

Детали: Куплен и восстановлен внедорожник за счет благотворительных пожертвований, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Автомобиль будет служить защитникам на передовой.

После совершения молитвы священник обратился к воинам с напутственным словом и благословил их на защиту Родины.

«Совместными усилиями и стараниями, в ежедневной молитве за Украину, мы приближаем нашу Победу. Пусть бережет вас Господь, а всем, кто принял участие в благом деле в поддержку ВСУ, пусть Бог воздает сторицей. Быстрого возвращения украинским сыновьям, нашим мужественным и несгибаемым защитникам домой с Победой», — сказал священник.

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