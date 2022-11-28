Почти половина Киевской области обесточена

Главное: 40% Киевской области обесточено. Сложнейшая ситуация сложилась на Фастовском и Киево-Святошинском электроузле, а также в Васильковской территориальной громаде.

Детали: 40% населения Киевской области все еще остается без электроснабжения, разворачиваются «Пункты несокрушимости». Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона, отметив, что сейчас в Киевской области развернуто 278 «Пунктов несокрушимости» и это количество, в случае необходимости, будет увеличиваться.

«Наиболее сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинском и в Васильковской территориальной громаде. Там работы продолжались все выходные. Люди оставались даже ночью для того, чтобы подать электроэнергию в дома», — рассказал он.

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