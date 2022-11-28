В Полтаве в храмах УПЦ организовали благотворительные обеды для нуждающихся

Главное: В храмах и монастырях Полтавской епархии состоялись благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, активные прихожане вместе с клиром на прихрамовой территории раздавали теплую пищу нуждающимся.

Трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.

Напоминаем, что при Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

Как сообщалось ранее, священники и прихожане Запорожской епархии УПЦ вместе с неравнодушными жителями Запорожья сдали кровь в рамках общественно-церковного благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

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