Предстоятель УПЦ рассказал о единственном условии, при котором человечество продолжит существовать

Главное: Когда на зло отвечаешь добром, зло уничтожается.

Блаженнейший напомнил слова апостола Павла о том, что «если кто о своих и особенно о домашних не заботится, отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8).

«Нужно делать добро прежде всего тем, которые рядом с нами, нашим домашним, родным, близким. Но не только эти люди заслуживают добра. Добра заслуживает каждый человек, который нуждается в нашей помощи», — отметил он.

Предстоятель добавил, что «человек, который делает добро всем, в меру своих сил и возможностей, уподобляется Небесному Богу Отцу, который добр ко всем — и к неблагодарным, и к злым».

Митрополит Онуфрий пожелал пастве стараться «делать добро даже тем людям, которые причиняют нам зло — потому, что таким образом зло побеждается».

«Если делаем добро только тем, кто нам делает добро, — это небольшая заслуга. Но если делаем добро тому, кто делает зло нам, то такое добро погашает зло. Если на зло отвечать злом, зло умножается. Если на зло ответить добром, добро уничтожает зло. Пока будут люди на земле, которые будут способны любить врагов и делать добро тем, кто нас ненавидит, не любит, гонит, преследует, делает или хочет причинить нам зло, будет продолжаться жизнь на земле. Если такие люди исчезнут, мы друг друга уничтожим», — сказал Блаженнейший.

Архипастырь отметил, что отвечать добром на зло — правильно, так учит Господь, и люди должны к этому себя приучать.

«Если будем заставлять себя так поступать, благодать Божия будет нам компенсировать то, что потеряли, будет нас утешать и помогать проходить через земные испытания, и эта же благодать Святого Духа введет нас в обители вечной жизни на небе во Христе Иисусе», — подытожил Предстоятель УПЦ