Главное: На этой неделе на саммите страны НАТО объявят о долгосрочной поддержке Украины. Также некоторые члены альянса, вероятно, объявят о поставках военной помощи, в частности средств ПВО.

Детали: Страны НАТО на этой неделе на саммите в Бухаресте объявят о намерениях продлить поддержку Украины. Речь идет о военном оборудовании и оружии. Об этом сообщает Associated Press.

На этой неделе в столице Румынии пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.

Планируется, что НАТО пообещает долгосрочно поддерживать Украину. Вероятно, альянс объявит о предоставлении нелетальной помощи. Речь идет о топливе, генераторах, медицинских принадлежностях, зимнем оборудовании и устройствах для борьбы с беспилотниками.

Также некоторые члены НАТО, вероятно, объявят о поставках военной помощи, в частности средств ПВО. НАТО как организация не будет предлагать такую помощь из-за опасений вовлечения в войну с Россией.

Также министры обсудят, как поддержать Украину в долгосрочном будущем. Альянс намерен помочь нашей стране перейти из советского оружия на современное оборудование.

В тему: Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе ПВО.