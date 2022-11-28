Названо главное слово 2022-го года

Главное: Определено слово 2022-го года. Это gaslighting.

Детали: Эксперты американского словаря Merriam-Webster определили слово 2022-го года. Это Gaslighting (газлайтинг), то есть психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.

В уходящем году число запросов о газлайтинге увеличилось сразу на 1 740%.

Эксперты подчеркивают: «В наш век дезинформации, «фейковых новостей», теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков, газлайтинг превратился в слово нашего времени».

Отмечается, что данный термин происходит из названия пьесы 1938-го года и фильма на ее основе: согласно сюжету, мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Так, из-за его загадочных действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.

Словарь определяет данный термин как «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица».

Специалисты информируют, что в последние годы понятие газлайтинг стало шире: это действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды.

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