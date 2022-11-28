Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названо главное слово 2022-го года

Названо главное слово 2022-го года

Агата Кловская
28.11.22 15:21
220
Названо главное слово 2022-го года

Главное: Определено слово 2022-го года. Это gaslighting.

Детали: Эксперты американского словаря Merriam-Webster определили слово 2022-го года. Это Gaslighting (газлайтинг), то есть психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.

В уходящем году число запросов о газлайтинге увеличилось сразу на 1 740%.

Эксперты подчеркивают: «В наш век дезинформации, «фейковых новостей», теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков, газлайтинг превратился в слово нашего времени».

Отмечается, что данный термин происходит из названия пьесы 1938-го года и фильма на ее основе: согласно сюжету, мужчина пытается заставить жену поверить в то, что она сходит с ума. Так, из-за его загадочных действий на чердаке газовое освещение (gas lights) в доме тускнеет, но мужчина уверяет жену, что свет не тускнеет и что она не может доверять своим ощущениям.

Словарь определяет данный термин как «психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и как правило приводит к замешательству, потери уверенности в себе и самооценки, неуверенности в собственной эмоциональной или душевной стабильности и зависимости от виновного лица».

Специалисты информируют, что в последние годы понятие газлайтинг стало шире: это действие или практика грубого введения в заблуждение кого-либо, особенно ради личной выгоды.

В тему: Американские лингвисты назвали «неожиданное» слово года.

Тэги: мир, слово, словарь, газлайтинг, Merriam-Webster

Комментарии

Статьи

28.11.22 09:01

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают
26.11.22 14:28

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.11.22 16:56

Киевлянам рассказали, как будут давать свет
28.11.22 16:40

Ученые близки к разработке вакцины от гепатита С
28.11.22 16:18

Стало известно, какой должна быть температура еды
28.11.22 15:55

Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет
28.11.22 15:36

В ГУР оценили угрозу наземного наступления со стороны Беларуси
28.11.22 14:53

В МВД рассказали, сколько пропавших с начала войны людей было найдено
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
28.11.22 14:20

В Киевских духовных школах УПЦ отпели погибшего защитника Украины
28.11.22 13:56

В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением
28.11.22 13:50

На Киевщине верующие УПЦ передали автомобиль ВСУ
28.11.22 15:55

Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
28.11.22 13:56

В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением
28.11.22 12:19

Украине могут передать снаряды, способные бить по вражеским тылам
28.11.22 10:36

Сегодня в Киеве продолжат экстренно отключать свет
28.11.22 10:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87,9 тысяч солдат
28.11.22 09:36

Кличко поставил точку в вопросе об эвакуации киевлян
27.11.22 11:36

Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы
27.11.22 11:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат
26.11.22 10:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат
25.11.22 14:22

Лукашенко кровожадно пригрозил Европе
22.11.22 15:50

Умер сын командующего УПА Романа Шухевича
23.11.22 12:56

ВНО-2023 провести невозможно: в Минобразования нашли альтернативный формат
22.11.22 11:00

Bitcoin подешевел до двухлетнего минимума. И это еще не предел
23.11.22 14:12

Европарламент признал Россию спонсором терроризма
22.11.22 12:55

На Киевщине полностью обесточены почти 60 населенных пунктов
22.11.22 12:17

Орбан попал в скандал из-за шарфа с картой «Великой Венгрии»
22.11.22 09:11

Украинские банки сумели нарастить прибыль, несмотря на войну
23.11.22 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 85 410 солдат
23.11.22 16:52

Три человека погибли в Киеве в результате ракетного удара
Фото и Видео
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось жутковатое видео с участием Байдена
Появилось жутковатое видео с участием Байдена
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Описаны три сценария блэкаута в Украине
Описаны три сценария блэкаута в Украине
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
fraza.com
Новости блогосферы
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.