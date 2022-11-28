Кличко поставил точку в вопросе об эвакуации киевлян

Главное: Россияне планируют и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре Украины, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом. Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к разным сценариям.

Детали: Полной эвакуации из Киева в случае затяжного блекаута не будет, возможен временный переезд некоторых жителей в пригород. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что городские власти должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим.

«На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы», — сказал он.

Мэр также призвал киевлян учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, россияне планируют и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре Украины, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.

«Поэтому просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность или поехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, или поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло», — добавил Кличко.

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