В столице УПЦ раздала переселенцам продуктовые наборы

Главное: В Киеве благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир вам» передал 100 продуктовых наборов для переселенцев.

«Сегодня раздача состоялась в храме святых Константина и Елены Подольского благочиния столицы совместно с настоятелем прихода протоиереем Андреем Вересюком. Передали 70 одеял, тепловентиляторов и теплую одежду для переселенцев и малоимущих», — поделились в пресс-службе Социального отдела.

Также были выданы средства гигиены и бытовая химия.