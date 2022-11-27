Глава Госэтнополитики заявила, что никакой связи Киевской Митрополии УПЦ с РПЦ нет

Главное: Организационной связи между Украинской Православной Церковью и Русской Православной Церковью уже нет, хотя каноническая существует.

«Согласно документам, никакой связи с РПЦ нет. Документом, в котором была указана связь с РПЦ, был устав религиозного объединения в целом, который, соответственно, не касается конкретного юридического лица. Такой устав, по результатам Собора (27 мая 2022 года), в новой редакции был нам подан. И все тезисы, определявшие отношения подчинения и зависимости, были из него убраны. Например, убрали, что Предстоятель УПЦ является членом Синода РПЦ. Также убрали тезис, что УПЦ входит в состав РПЦ», – отметила она.

Елена Богдан отметила, организационные отношения УПЦ и РПЦ – это не самое сложное, значительно сложнее – канонические вопросы. «Согласно документам, организационные отношения между РПЦ и УПЦ прекращены, но в то же время каноническая связь с другими Поместными Православными Церквями через РПЦ оставлена, но коммуникация с Поместными Церквями не координируется с РПЦ», – пояснила она.

«Если говорить о зависимости и подчинении Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви – пока у нас нет оснований считать, что такие отношения существуют», – пояснила она.