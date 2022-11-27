Эрдоган анонсировал создание Bayraktar Kızılelma

Главное: Турция хочет создать собственный беспилотный истребитель. К концу следующего года.

Детали: В Турции собираются к концу 2023-го года создать собственный беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что ближе к концу следующего года будет запущено серийное производство.

Стоит отметить, что Bayraktar Kızılelma, который оснащен реактивным двигателем, был презентован в августе в Самсуне в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.

Ожидается, что этот аппарат сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции TCG Anadolu.

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