Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы

Главное: В Украине сохраняются проблемы с электроэнергией. Дефицит на уровне 20%.

Детали: На утро воскресенья, 27 ноября, в Украине сохраняются проблемы с энергетикой. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Информируется: «Производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания».

Отмечается: «Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет лишь около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей».

Подчеркивается, что в таких условиях облэнерго имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей.

Говорится о том, что режим ограничения продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.

Резюмируется, что «Укрэнерго» доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, которые нельзя превышать: они самостоятельно определяет виды отключений (аварийные или плановые) и непосредственно их применяет.

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