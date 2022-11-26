Секретарь Черновицкой епархии УПЦ об обысках: Нас раздели и поставили лицом к стене

Главное: В епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии представители СБУ утром 25 ноября вскрыли двери епархии, вывели всех сотрудников епархии, которые ночевали в помещении из своих комнат и начали обыск.

По мнению отца Никиты, в епархии ожидали реакции от силовиков в связи с его назначением на Ивано-Франковсую кафедру.

«В 07.00 представители СБУ выломали двери, вывели каждого сотрудника епархии из своих комнат. Я так понимаю, это они меня так поздравили с избранием на Ивано-Франковскую кафедру. Были не только сотрудники Черновицокй СБУ, но и представители Киевского аппарата», — сказал священник.

«Нас заставили раздеться и положить руки на стену и начали фотографировать. Потом появились все грязные заметки в СМИ — Бог судья этим людям, если они имеют какие-то доказательства, пусть их предоставят», — отметил архимандрит.

Секретарь епархии рассказал, что во время обысков у ворот Николаевского храма собралось множество верующих, и поблагодарил их за молитву и поддержку.

«СБУ могли бы просто позвонить в звонок, и им бы открыл и я, и владыка Мелетий, и не пришлось бы ломать двери», — говорит отец Никита.

Как сообщалось ранее, решением Синода УПЦ от 23 ноября 2022 года секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) избран правящим архиереем Ивано-Франковской епархии.