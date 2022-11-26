Суд признал общину УПЦ на Ровенщине потерпевшей в конфликте с ПЦУ

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат

Ситуация с электричеством в Киеве остается крайне непростой

Маск может выпустить собственный смартфон, но не хочет этого

Американцы показали ночную Украину без электричества из космоса

На Черкасчине митрополит УПЦ передал в больницу медицинское оборудование

26.11.22 10:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат

25.11.22 23:40

Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией

25.11.22 14:22

Лукашенко кровожадно пригрозил Европе

25.11.22 13:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 150 солдат

25.11.22 11:08

Описаны три сценария блэкаута в Украине

25.11.22 10:34

Из-за того, что вся Украина работает на генераторах, на АЗС - ажиотаж и ожидание роста цен

25.11.22 09:38

В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света

25.11.22 08:43

На 25 ноября в Украине объявлен I уровень опасности: туман и гололедица

24.11.22 23:18

Украинские военные готовят новое наступление

24.11.22 15:45

Лукашенко пригрозил Украине полным уничтожением